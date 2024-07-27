Kağıthane'de Kız Kardeşine Tepki Gösteren Komşuya Bıçaklı Saldırı

Kağıthane'de bir kişi, iddiaya göre kız kardeşine minik etek giydiği için tepki gösteren komşusuyla tartıştı. Adamın eşi de tartışmaya dahil olunca şahıs onlara bıçak çekti. Yaşananlar kameralara yansırken, polisin müdahalesi sonrası bıçaklı şahıs gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın kız kardeşi mini etek giyip sokakta dolaşınca komşu binadaki bir adam ona tepki gösterdi. Bunu duyan şahıs ise adamla tartışmaya başladı. Tartışmanın küfürleşmeye varması üzerine adamın eşi de kavgaya dahil oldu. Ortalığın karıştığı kavgada kız kardeşine tepki gösterilen kişi, bıçak çekti. O esnada ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı bıçakla birlikte gözaltına aldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL