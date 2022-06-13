Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir kiracı, kira ücretini 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibinin isteğini kontratının devam ettiğini belirterek geri çevirdi. Bunun üzerine evi boşaltmasını isteyen ev sahibi, evi de başka müşterilere göstermeye başladı. Yaşanan tartışma sonucunda kiracı, göğsüne 2 el ateş ettiği ev sahibini öldürdü.

Kağıthane ilçesinde 4 katlı bir binanın giriş katında kiracı olan Hamza Çıkrıkçı ile kirayı 3 katına çıkarmak isteyen ev sahibi Şenel Tombul (55) arasında bir süre önce tartışma yaşandı. Çıkrıkçı, kontratının devam ettiğini hatırlatarak kirayı arttıramayacağını söyledi.

Yaşanan tartışmanın ardından Tombul kiracısından evi boşaltmasını istedi. Ev sahibi Tombul, bir süre sonra, kiracısının taşınmamasına rağmen daireyi başkalarına kiralamak için harekete geçti.

Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü

Kiralık ev arayanları daireyi görmeye çağıran Tombul ile Çıkrıkçı arasında sık sık tartışma çıkmaya başladı. Bu akşam yaşanan tartışma sırasında Çıkrıkçı, evde bulunan tabancayı alarak kapısının önünde duran ev sahibine ateş etti.

Göğsüne 2 kurşun isabet eden Tombul, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şenel Tombul, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdü

Saldırının ardından evine girerek kapıyı kilitleyen Hamza Çıkrıkçı, ihbar üzerine olay yerine gelen polise teslim oldu. Çıkrıkçı, sorgusu yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kirayı 3 katına çıkartmak isteyen ev sahibini tabancayla vurarak öldürdüŞenel Tombul

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

kiracı 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title