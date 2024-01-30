Kağıthane'de Kamyon Park Halindeki Araçlara Çarptı: 6 Araç Hasar Gördü

Kağıthane'de sokak arasında seyir halinde olan kamyon, park halindeki araçlara çarpa çarpa ilerledi. 6 aracın hasar gördüğü olayda kamyon sürücüsü kazalara aldırış etmeden kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Timur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyir halinde olan kamyon, park halindeki araçlara çarpa çarpa sokakta ilerlemeye devam etti. Kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı sırada yaptığı kazaları umursamadan yoluna devam etmesi ise "pes" dedirtti.

Kamyon sürücüsünün sokakta bulunan 6 araca ve bir bakkalın tentesine çarptığı, olayın ardından sürücünün durmayarak kaçtığı öğrenildi.

"Cellat gibi sağlı sollu vurup kaçtı"

Aracında 100 bin TL'lik hasar olduğunu iddia eden Selahattin Yılmaz,

"Sabah saat sekize on kala gibiydi. Bir gürültüyle uyandım. Ama tahmin etmedim böyle bir kaza olacağını. Bir komşunun birisi telefonla aradı beni. Dedi ki arabanıza vurdular, bir kamyon hızlı da geçti dedi. Biz aşağıya indik burada insanlar dışarı çıkmışlar ve araçlarının kiminin aynasını kırmışlar, kimin aracını sürtmüş. Adam cellat gibi hiç durmadan önüne geçen arabayı sağını solunu vurarak gitmiş. Hatta burada bir tane komşu bakkal arabanın plakasını almış. Tentesini sürterek geçmiş böyle. Kendisi de durduramamış aracı, arkasından bağırmalarına rağmen. Bir sonraki binanın kirişine sürterek geçmiş, telefon kablolarını falan kırmış. Hemen önünde bir takım araçların aynalarını kırarak geçmiş. Gerçekten böyle sahipsizlik, böyle bir trafik celladı bu insan muhtemelen. Gerçekten üzücü bir olay. İnsan bu kadar vicdansız olamaz. En azından böyle bir kazaya sebebiyet verdin, dur bekle bir ya da ağır geç, bir başka araca da sürtme hiç olmazsa. Böyle bir mağduriyet yaşadık. Ne araç plakasını doğru dürüst bulabildik. Karakola gittik, birtakım mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen sağlıklı bir çözüm bulamadık. Ama yarın muhtarların savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bununla ilgili arzu ediyorum ki bu araç, bu tür araçlar birçok insanın canını yakmasın. Bildiğimiz altı tane araç var şu anda ama dediğim gibi küçük hasarlılar, adamlar sabah işine gittiği için ufak tefek çizikleri bildirmeden gittiler insanlar. Bizim bildiğimiz rahat altı ve yedi tane araç var böyle hasarlı olan. En az 100 bin lira bir hasarımız var" diye konuştu.

Kazada, park halindeki araçlarda çeşitli hasarlar meydana geldi. Bazı araçların camları ve dikiz aynaları kırılırken bazı araçların da sürtmeden kaynaklı hasar aldıkları öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun sokakta duran araçlara çarparak ilerlediği, bir araca çarptıktan sonra aracın yola savrulduğu anlar görülüyor. - İSTANBUL