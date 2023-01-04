Kağıthane'de kamyon alev alev yandı Kağıthane'de park halindeki kamyon kundaklandı Kağıthane'de park halinde olan kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı.

Kağıthane'de kamyon alev alev yandı

Kağıthane'de park halindeki kamyon kundaklandı

İSTANBUL - Kağıthane'de park halinde olan kamyon, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kundaklanan kamyon alev alev yandı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi, Haliç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde olan 34 GAF 762 plakalı kamyon, kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Kamyon kupasından yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yavaş yavaş büyüyen yangın kamyonun kupasını sardı. Alev alev yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası kamyonun kupası adeta küle döndü. Kamyonu kundaklayan kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken polis ekiplerinin ise şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.