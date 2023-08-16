Kağıthane'de Kadınları Kışkırtan ve Aşağılayan Şahıs Serbest Bırakıldı

Kağıthane'de bulunan bir sitenin parkında çocuğun köpeğe top attığını iddia ettiği kadınları kayıt altına alıp kışkırtan ve 'türbanından utan' diyerek aşağılayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Verilen bu karar tepkilere neden oldu.

Kağıthane'de bulunan bir sitenin parkında çocuğun köpeğe top attığını iddia ettiği kadınları kayıt altına alıp kışkırtan ve "türbanından utan" diyerek aşağılayan şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Verilen bu karar tepkilere neden oldu.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir sitenin parkında önceki gün yaşanan olayda, iddiaya göre bir kadının çocuğu topunu sokak köpeğine atmıştı. Çocuğun topu köpeğe attığını gördüğünü iddia eden B.A. (30) duruma tepki göstermişti. Bunun üzerine kadınlarla B.A. arasında tartışma çıkmıştı.

Kadınları kışkırtıp "Türbanından utan" demişti

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda, B.A. cep telefonunu açarak kadınları kayıt altına almaya başlamıştı. Kadınları kayıt altına alarak hem tahrik eden hem de suçlayan B.A., dakikalarca onlarla kavga etmişti. Kendisine tepki gösteren kadınlara son olarak "Türbanından utan" diyerek aşağılayan B.A. ardından parktan uzaklaşmıştı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansımıştı.

Polis yakaladı, savcılık talimatıyla serbest kaldı

Olayın ardından hakarete uğrayan kadınlardan K.K. Sadabad Polis Merkezi Amirliğine gidip ifade vererek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen polis, B.A.'yı (30) yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışması sonrasında B.A. yakalaması polis tarafından yapıldı. Emniyette gözaltına alınan B.A.'ya ifadesinin alınması sonrasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçundan adli işlem yapıldı. B.A. işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeden savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adli makamların bu kararı tepkilere neden oldu.

Vatandaşları tehdit ettiği için gözaltına alınmış

Öte yandan videoyu kayda alan gencin, "Başıboş köpekleri toplayın" diyen vatandaşları tehdit eden bir hayvan hakları derneğinin yöneticisi B.A. olduğu, geçtiğimiz ay ise "halkı paniğe sevk etmek ve korku yaratmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. B.A.'nın sosyal medyada sokak köpeklerine karşı çıkan vatandaşları "öldürmekle" tehdit ettiği bilgisine ulaşılmıştı. - İSTANBUL