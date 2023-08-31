Kağıthane'de Kadının Düşürdüğü Poşeti Sürücü Aldı

Kağıthane'de karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının elinden düşürdüğü içinde cep telefonu ve tablet bulunan poşeti bir sürücü alarak uzaklaştı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücünün aracıyla durması, poşeti fark etmesi ve aracından inmeden kapıyı açarak poşeti alıp bölgeden uzaklaşması yer aldı.

Kağıthane'de karşıdan karşıya geçen bir kadının elinden yola düşürdüğü içinde cep telefonu ve tablet bulunan poşeti bir sürücünün alması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'nde iki çocukla yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir kadın, içinde bir tablet ve bir cep telefonu bulunan poşeti düşürdü.

Poşeti düşürdüğünü fark etmeyen kadın, elinden tuttuğu çocuklarla yürümeye devam ederek bölgeden uzaklaştı.

Bu sırada yoldan geçen ve trafik ışıklarının yanması nedeniyle bir süre bekleyen otomobil sürücüsü, fark ettiği poşeti aracından inmeden kapıyı açıp alarak uzaklaştı.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, sürücünün aracıyla durması, poşeti fark etmesi ve aracından inmeden kapıyı açarak poşeti alıp bölgeden uzaklaşması yer aldı.