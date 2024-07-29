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Kağıthane'de İtfaiye Ekipleri Mahsur Kalan Kuşu Kurtardı

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Kağıthane ilçesinde bir binanın balkonunda mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tarafından fırçayla kurtarıldı. Olay anları kameralara yansıdı.

Kağıthane ilçesinde bir binanın balkonunda mahsur kalan kuş, itfaiye ekipleri tayfundan fırçayla müdahale edilerek kurtarıldı. İlginç anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, bir binanın balkonunda kuşun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sepetli merdiven aracı yardımıyla balkona ulaştı. Araç yardımıyla balkona ulaşan itfaiye eri elindeki fırçayla balkonda sıkışıp kalan kuşu kurtardı. İtfaiye eri tarafından kurtarılan kuş daha sonra gökyüzüne salıverildi. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması çevrede bulunan vatandaşlardan takdir toplarken, o anlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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