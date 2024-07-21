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Kağıthane'de İşkembeci Yangını

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Kağıthane'deki bir işkembecinin bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın restoranda hasara yol açtı.

Kağıthane'de bir işkembecinin bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü. Alevler restoranın içerisinde hasara yol açtı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi'ndeki bir işkembecide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü restoranın bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kısa sürede söndürüldü. Çevrede büyük bir paniğe yol açan yangın, işkembecinin içerisinde hasar oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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