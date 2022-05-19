Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kameradaİSTANBUL Kağıthane'de motosikletli iki kişiden biri, iş yerine silahlı saldırı düzenledi.

Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı kamerada

İSTANBUL Kağıthane'de motosikletli iki kişiden biri, iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Motosikletli saldırganlar kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz ay gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletli iki kişiden biri, etrafa baktıktan sonra araçtan indi. Ardından silahını çıkaran saldırgan, düğün organizasyon firmasına ait iş yerine ateş açtı. Ardından motosiklete binen saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. Haber verilmesi üzerine işyerine gelen işletmeci, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen saldırganların yakalandığı öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Kağıthane, Saldırı, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title