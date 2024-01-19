Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi

Kağıthane'de kum yüklü hafriyat kamyonu, virajı döndüğü sırada devrilerek yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, yola dökülen kumlar ekipler tarafından temizlendi.

Kaza saat 09.30 sıralarında Kağıthane Sadabad Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasındaki inşaat alanına kum taşıyan Mehmet Gültekin'in kullandığı 34 ED 9173 plakalı hafriyat kamyonu, virajı dönmek istediği esnada devrilerek yan yattı. Kazada kamyonun kasasındaki tonlarca ağırlığındaki kum yola ve boş araziye döküldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanan Gültekin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Kaza esnasında sokakta kimsenin olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Olayın ardından belediye ekipleri yola dökülen kumu iş makinesiyle topladı. - İSTANBUL