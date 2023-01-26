Kağıthane'de gecekondu yangını: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Kağıthane'de gecekondu yangını: 1 ölü Kağıthane'de sabah saatlerinde tek katlı gecekonduda çıkan yangında 52 yaşındaki Eyüp Ardıç hayatını kaybetti. Kağıthane'de gecekondu yangını: 1 ölü İSTANBUL - Kağıthane'de sabah saatlerinde tek katlı gecekonduda çıkan yangında 52 yaşındaki Eyüp Ardıç hayatını kaybetti. Yangında hayatını kaybeden Ardıç'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangın, saat 06.00 sıralarında Kağthane Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi üzerinde bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Kömürlük kısmında çıkan yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları aramalarda gecekonduda ailesiyle birlikte yaşayan Eyüp Ardıç'ın cesedini buldu. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin ardından Eyüp Ardıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, çıkan yangında hayatını kaybeden Eyüp Ardıç ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adli Tıp Kurumu Kağıthane Eyüp 3. Sayfa Haberler

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