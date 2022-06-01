Kağıthane'de fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı - Haberler

Kağıthane'de fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı

İSTANBUL Kağıthane'de fünye ile patlatılan şüpheli paketten yemek çıktı.

Edinilen bilgilere göre Sultan Selim Caddesi'nde gece 01.00 sıralarında caddede şüpheli bir paket gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi. Fünye ile kontrollü olarak patlatılan paketten yemek çıktı. Paketin patlatıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa