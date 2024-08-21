Kağıthane'de Filistinli iş adamının öldürüldüğü olayda yeni görüntüler ortaya çıktı

Mermilerden kaçan özel koruma çatışma esnasında böyle siper aldı

İSTANBUL - İstanbul Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıda özel korumanın çatışma esnasında siper aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı, 18 Temmuz'da saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K.olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K.'nin koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde iş adamının koruması olduğu söylenen kişinin mermilerden kaçmak için bir merdiven boşluğuna doğru yere atlayıp siper alması yer aldı.