Kağıthane'de Filistinli iş adamına silahlı saldırıya yeni görüntüler ortaya çıktı

Kağıthane'de içerisinde 2 Filistinlinin olduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Filistin uyruklu 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin vatandaşların cep telefonu kamerasına olay yerinde yaşanan hareketlilik yansıdı.

Saldırı, dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K.'nin koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansa alarak müdahalede bulunmuştu. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken A.K.'nin koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, çevrede ve otomobilde uzun süre incelemelerde bulunmuştu. Yapılan incelemelerde, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştu. İncelemelerin ardından A.K.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılmıştı.

Saldırının ardından yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Silahlı saldırı sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Ortaya çıkan görüntülerde, yere bırakılmış silah görülürken, polis ekiplerinin olay yerine geliş anı ve bölgede yaşanan hareketlilik de cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Çok profesyonellerdi"

Öte yandan, saldırıya ilişkin konuşan görgü tanığı Şaban İskender, "Akşam saat 10.00 sıralarıydı. Bir tane Passat model araç burada duruyordu. Sanırım araç Filistinli iş adamına aitti. Saldırganlar 34 AH 508 plakalı Hundai marka araçla maskeli bir şekilde geldiler. Şoförü öldürdüler. Çiğ köftecide de bir tane arkadaşı yaraladılar. Gece 05.00'e kadar buradaydılar. Vücuduna 3 mermi isabet etmiş sırtından, kasıklarından ve omuz boşluğundan. Ona burada müdahale yaptılar. Burada çatışma olduktan sonra çiğ köfteciye girdiler. Ben de olayı tam bilmiyorum ama Mossad diyorlar. Çok profesyonellerdi. Silahları yere düşmüştü" diye konuştu.

"Seri silah sesi duydum"

Olay anında evinden silah sesi duyduğunu söyleyen Seyfullah Özer ise "Akşam ben dışarıdan silah sesi duydum. Ardından da birinin vurulduğunu öğrendim. Olayı görmedim ama seri bir silah sesini duydum. O esnada evdeydim. Ben maç sevinci sandım. Burası biraz sıkıntılı bir yer. Huzur istiyoruz. Silaha hayır" dedi. - İSTANBUL