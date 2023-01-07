Kağıthane'de etek altından görüntü çeken şahıs tutuklandı 3. Sayfa Haberleri Kağıthane'de etek altından görüntü çeken şahıs tutuklandı Kağıthane'de markette alışveriş yapan bir kadının etek altından cep telefonu ile görüntü çeken S.E. tutuklandı. Kağıthane'de etek altından görüntü çeken şahıs tutuklandı İSTANBUL - Kağıthane'de markette alışveriş yapan bir kadının etek altından cep telefonu ile görüntü çeken S.E. tutuklandı. Kağıthane'de 5 Ocak'ta bir markette meydana gelen olayda, S.E. isimli şahıs eğilerek alışveriş yapan bir kadının eteğinin altından cep telefonu ile görüntü çekmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapmasında şüpheli S.E. yakalanarak adliyeye sevk edilmişti. İstanbul Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Cinsel taciz olayının şüphelisi S.E. isimli şahıs güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kağıthane 3. Sayfa Yerel Haberler

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