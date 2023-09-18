Kağıthane'de düğün eğlencesinde kurusıkı silahla korku saçan şüpheli yakalandı

Kağıthane'de düğün eğlencesinde elindeki kurusıkı silahla korku saçan şüpheli yakalandı. Şüphelinin elindeki silahla ortalıkta gezdiği anlar kameraya yansıdı.

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde 16 Eylül'de gerçekleştirilen düğün eğlencesinde bir kişi, birinin vurulabilme ihtimaline aldırmadan elindeki tabancayla dolaştı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. O görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyetine Bağlı polis ekipleri, silahlı magandanın yakalanması için çalışma başlattı. "Düğün eğlencesinde magandalar iş başında" başlıklı görüntüler ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda, şüpheli şahsın T.K. isimli şahıs olduğu ve elindeki silahın kurusıkı tabanca olduğu tespit edildi. Tespit edilen şüpheli şahıs kurusıkı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan 5 bin 252 lira idari para cezası uygulanırken, şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahsın havaya açtığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL