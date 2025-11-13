Haberler

Kağıthane'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Güncelleme:
İstanbul Kağıthane'de bir binanın ikinci katında meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde, çevredeki araçlar da hasar gördü.

Kağıthane'de 6 katlı binanın ikinci katında doğal gaz sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkılırken çevredeki araçlara da zarar verdi. Bir kişi hafif yaralandı.

Yangın 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Beyatlı Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen patlama sonrası dairede yangın başladı. Patlamanın şiddetiyle evin duvarı yıkılırken bina parçaları çevrede bulunan otomobillere de zarar verdi ve sokağa dağıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama yaşanan evin sahibi olduğu iddia edilen ve Iraklı asıllı bir kişi ise patlama sebebiyle yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve 1 saatlik çalışma sonucunda tamamen söndürüldü. Patlamanın yaşandığı bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa dağılan parçalar üzerinde kriminal inceleme yaptı.

Valilik açıklama yaptı

İstanbul Valiliği'nden, Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katında patlama meydana gelmiştir. Doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. Patlama nedeniyle meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, olayda yaralanan 1 kişi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir" denildi.

Kağıthane'deki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yaşanan patlama çevrede bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Bina parçalarının etrafa dağıldığı ve otomobillere de zarar verdiği patlama anı görüntülerinde patlamayla birlikte vatandaşların panik yaşadığı ve kaçıştığı anlar yer aldı.

"Roket patladı sandık"

Patlama yaşanan binanın karşısında oturan İsrafil Keskin, Bizim karşımızda oldu. Ailecek oturup çay içiyorduk. Öyle uğultulu patladı ki vakum gibi bir etki oluştu. Bizim camlarımız açıktı, bütün ses eve doldu evde yıkıldık. Öyle bir vakum oldu ki roket patladı sandık. İnanılmaz bir patlamaydı. Anlatamam. Annemler ve çocuklar içeri kaçtı, biz gelip baktık pencereler, petekler her şey sokağa savruldu. Allah'tan sokakta kimse yoktu. Bu kadarla atlattığımıza şükrediyoruz. Iraklı bir kız kalıyormuş. O da sanırım evde yoktu, cüzdanını yerde buldular, nasıl oldu anlamadık. Parçalar bizim binaya kadar geldi. Yanımızdaki ve üstümüzdeki evlerin camları da kırıldı. Bizim camlar açık olduğu için kırılmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
