Kağıthane'de Çocuk Parkında Yangın Çıktı

KAĞITHANE'de çocuk parkında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sonrası parkta hasar meydana geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eren Sokak'taki çocuk parkında çıktı. Çocuk parkındaki oyun grupları belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çocuk oyun gruplarını sardı. Çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada belediyeye ait su tankeri de alevleri söndürmek için müdahalede bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Yangın sırasında çocuk parkında hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çocuk parkından yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde parktan alevlerin yükseldiği, belediyeye ait su tankeri ile itfaiyenin alevlere müdahale ettiği görüldü.