Kağıthane'de cezaevi nakil aracı devrildi: 2 jandarma personeli ağır olmak üzere 19 yaralı

Güncelleme:
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cezaevi nakil aracı devrildi. Kazada 19 kişi yaralanırken, ağır yaralı iki jandarma personeli hastaneye sevk edildi.

Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cezaevi nakil aracı yola devrildi. Aralarında mahkumların da bulunduğu 19 kişi yaralanırken 2 jandarma personelinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15: 35 sıralarında Kağıthane'de Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve içerisinde mahkumların da bulunduğu 34 ZLK 50 plakalı cezaevi nakil aracı Kemerburgaz istikametinde kaza yaparak yola devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Olayla ilgili İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada, "29 Ocak Perşembe günü saat 15.35 sıralarında, içerisinde 12 mahkum, 6 jandarma personeli ve 1 şoför bulunan cezaevi nakil aracı Kağıthane İlçesi Çobançeşme Mahallesi 1. Kemer Mevkiinde devrilmiştir. Kazada 2 jandarma personeli ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralanmıştır. Olayda yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
