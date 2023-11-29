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Kağıthane'de Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmurun etkisiyle Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmurun etkisiyle Çağlayan Alt Geçidi'ni su bastı. Olay yerine gelen belediye ekipleri suyu tahliye ederken, trafikte de yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgeleri su bastı. Kağıthane'de bulunan Çağlayan Alt Geçidi'nin bir kısmı da su içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri, altgeçidi kapatarak su tahliye etmek için çalışma başlattı. Su kısada sürede tahliye edilirken, araçlar başka yollara yönlendirildi. Alt geçidin kapalı olması nedeniyle trafikte kısa süreliğine yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane İstanbul Çağlayan Haberler

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