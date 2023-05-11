Kağıthane'de Boşanma Aşamasında Olduğu Eşi Sultan Barut'u Bıçaklayarak Öldürdüğü İddiasıyla Şener Barut Hakim Karşısında

Kağıthane'de boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Şener Barut, hakim karşısına çıktı. Barut savunmasında, "Eşimle buluşmadan önce bir alışveriş merkezinden çocuklarıma oyuncak ve eşimi tehdit etmek amaçlı bir bıçak almıştım. Olay aniden gelişti" diyerek beraatini istedi.

Çağlayan'da 14 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşen olayda Şener Barut, boşanma aşamasında olduğu eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak yaraladıktan sonra polise teslim olmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri, Sultan Barut'u apartman boşluğunda yerde yatar vaziyette hayatını kaybetmiş şekilde bulmuştu. İddianamede şüpheli Şener Barut'un "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan duruşmaya, tutuklu sanık Şener Barut getirilirken, öldürülen Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç da duruşmada hazır bulundu.

"OLAY ANİDEN GELİŞTİ" DEYİP BERAATİNİ İSTEDİ

"27 YAŞINDAKİ KIZIMI TOPRAĞA GÖMDÜK"

AĞABEY TANIK OLARAK DİNLENDİ

"GEÇİNEMİYORDU, ÖLDÜRMESİ Mİ LAZIMDI?"

Anne Neriman Ovaç, "Benim kızım katledildi. Kimsenin annesi ağlamasın, evladı için canı yanmasın istiyorum. Anneler benim halimi anlar, anneler benim sesimi duysunlar, kulak versinler. Benim canım yanıyor, onun ceza almasını istiyorum. Geçinemiyordu benim kızım, zaten boşanmaktı amacı. Böyle mi olması lazımdı? Öldürmesi mi lazımdı kızımı? Bu acı, bu anneye ve babaya yapılır mı? Bir annenin feryadı bu" dedi.