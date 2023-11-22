Kağıthane'de Boşanma Aşamasında Olan Kadın Eşi Tarafından Öldürüldü

KAĞITHANE'DE boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Sultan Barut'u bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Şener Barut'a mahkeme indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Sultan Barut'un annesi, "Kızımın kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu" dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Şener Barut getirildi. Duruşmada, öldürülen Sultan Barut'un annesi Neriman Ovaç ve babası Murat Ovaç ile taraf avukatları hazır bulundu.

Şikayetçi anne Neriman ve baba Murat Ovaç, sanığın cezalandırılmasını istedi. Şikayetçi avukatı da sanığa haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulanmadan en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"OLAY YERİNDEN TEPKİ GÖRMEMEK İÇİN KAÇARAK KARAKOLA SIĞINDIM"

Savunmasında sanık Şener Barut, "Çok üzgünüm ve pişmanın. Bu olay sebebiyle çocuklarımı da kaybettim. Dinlenen ses kaydında, 'beni seviyordun, benim neden bu kadar acı çekmeme izin verdin' ibaresi abi kardeş ilişkisi ötesinde olduğunu gösterir. Benim Zonguldak'tan geliş amacım çocuklarımı alıp, onların annesiz büyümemesi. Eşimin de kötü yola düşmemesi için geldim. Ben olay yerinden tepki görmemek ve korktuğum için kaçarak karakola sığındım. Ben eşimle barışmak için mesajlar attım, çok uğraştım. Ben 14 yıl boyunca düşündüm eşime bir şans daha vermek, çocuklarım büyüyene kadar birlikte yaşamak sonrasında ayrılmayı düşündüm. Bıçağı onu korkutmak için aldım. Kendime bıçağı saplayıp 'seniz yaşayamam' diyecektim. Ama apartmanda kavga çıkınca annem ve aileme küfredince, Şahin ile yaşadıklarını gülerek anlatınca kendimi kaybettim. Pişmanım, takdir mahkemenindir" dedi. Sanık avukatı müvekkilinin öldürme kastının olmadığını, pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi.

"OLAYLARIN BU NOKTAYA GELECEĞİNİ BİLSEYDİM İSTANBUL'A ADIM ATMAZDIM"

Son sözü sorulan Şener Barut, "Pişmanlığımı belirtmek istiyorum, olayların buraya gelmesini istemezdim. Eşimi ve çocuklarımı kazanmak istiyorum. Olayların bu noktaya geleceğini bilseydim İstanbul'a adım atmazdım" dedi.

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Şener Barut'a 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ile iyi hal indirimi uygulamadan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MAHKEME BAŞKANINDAN KARŞI OY

Kararda karşı oy kullanan mahkeme başkanı sanığın olaydan önce yaptığı internet yayını ve bir süre geçtikten sonra marketten bıçak satın alarak eyleme gitmesinin bir bütün halinde değerlendirildiğinde 'Tasarlayarak' suçu işlediği düşüncesinde olduğunu belirtti.

"KIZIMIN KANI YERDE KALMADI ADALET YERİNİ BULDU"

Duruşma sonrası açıklama yapan Sultan Barut'un annesi, "Kızımın kanı yerde kalmadı. Adalet yerini buldu. Bu şahsın içeriden çıkmamasını istiyorum. Ceza benim için çok güzel oldu" dedi.

"BU KARARA KARŞI İTİRAZLARIMIZI YAPACAĞIZ"

Şikayetçi Avukatı Nilda Baltalı, cinayetin tasarlayarak gerçekleştirildiğini belirterek "Mahkeme heyeti başkanı kararda tasarlama yönünde şerh koydu. Fakat karar tasarlayarak değil eşe ve kadına karşı kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet yönünde oldu. Bu karar karşı itirazlarımızı yapacağız. Bizce olaydan önce Tik Tok yayını yapması, Sultan'ı öldürmek için Zonguldak'tan İstanbul'a gelecek olması ve 'yarın büyük gün, iş bitecek' gibi açıklamalar yapması planlanarak, vahşice bir cinayettir" diye konuştu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Şener Barut'un "Tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti.