KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de bir garip hırsızlık: Bazılarını çaldı, bazılarının da ücretini ödedi... Hırsızlık anları kamerada

Kağıthane'de çaldıklarını poşete saklayan kadın, market çalışanı tarafından fark edildi

İSTANBUL - Kağıthane'de markete giren bir kadın reyonlardan çikolata ve şekerleme çaldı. Market çalışanın hırsızlığı fark ettiği olayda çaldığı bazı ürünleri elindeki poşete saklayan kadın, bazı ürünleri ise kasaya götürerek ödeme yaptı. Kadın hırsız Kağıthane polisi tarafından yakalandı.

Kağıthane Sanayi Mahallesi bir markette geçtiğimiz günlerde saat 16.40 sıralarında meydana gelen olayda, Heyam K. isimli kadının hırsızlık yaptığını güvenlik kamerasından fark eden market çalışanları polis ekiplerine haber verdi. Markette hırsızlık olduğu ihbarı alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olay yerine gitti. Kaçmaya çalışan kadın, polis ekiplerince yakalandı. Market çalışanlarının hırsızlık yapan kadının çaldıklarının poşet içinde olduğunu söylemesi üzerine poşeti alan ekipler içerisinde, şekerleme, gofret, süt ve meyve suyu olduğunu tespit etti. Ekipler, hırsızlık yaptığı tespit edilen kadını gözaltına aldı.

Çaldığı ürünleri elindeki poşete sakladı

Market çalışanının hırsızlık yapıldığını tespit ettiği güvenlik kamera kayıtlarında, Heyam K.'nın aldığı ürünlerin bir kısmını elindeki siyah poşete koyup sakladığı, bir kısmını ise kasaya götürerek ödeme yaptığı görülüyor. Öte yandan ödeme yapmasının ardından çıkışa yönelen kadın, hırsızlık yaptığını tespit eden market çalışanı tarafından durduruluyor.