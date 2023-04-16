Kağıthane'de binadaki yangına hortumlu müdahale kamerada Dairenin balkonunda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü Dairede yaşayan yaşlı bir kadın vatandaşlar tarafından çıkartıldı Kağıthane'de bir binadaki dairenin balkonun başlayan yangın paniğe neden oldu.

Kağıthane'de binadaki yangına hortumlu müdahale kamerada

Dairenin balkonunda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü

Dairede yaşayan yaşlı bir kadın vatandaşlar tarafından çıkartıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de bir binadaki dairenin balkonun başlayan yangın paniğe neden oldu. Vatandaşların sokağa döküldüğü yangına belediye ekipleri tankerin üstüne çıkıp hortumla müdahale etti. Alev alev yanan balkon kameralara yansırken, dairede yaşayan yaşlı bir kadın ise vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkondaki tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangının kısa sürede büyüyerek balkonu sarması üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. O esnada Kağıthane Belediyesine ait bir su tankerindeki görevliler, yangını görerek müdahale etmek istedi. Tankerin balkonun altına yanaştıran görevliler, aracın üstüne çıkarak hortumla alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangına ise bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Tankerin üstüne çıkıp hortumla müdahale

Yangın nedeniyle vatandaşlar sokağa dökülürken, dairede yaşayan yaşlı bir kadın ise vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Balkonun alev alev yandığı anlar ve hortumla müdahale ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri ise yaşlı kadının kontrollerini yaptı.