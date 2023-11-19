Kağıthane'de bedensel engelli adama dayak kamerada

İstanbul Kağıthane'de tekerlekli sandalyedeki bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından tokatlanarak darp edildi. Yaşananlar kameralara yansırken, saldırgan şahsı vatandaşlar uzaklaştırdı.

Kağıthane'de engelli adama dayak olayının detayları ortaya çıktı: Görevliye hem iftira, hem de yumruk atmış

İSTANBUL - Kağıthane'de tekerlekli sandalyedeki adamın darp edildiği olayın detayları ortaya çıktı. Engelli adamın sandalye ile temizlik görevlisine çarptığı, yumruk attığı ve "paramı aldın" şeklinde iftira attığı öğrenildi.

Kağıthane Sadabad'da önceki gün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda meydanda tekerlekli sandalye ile dolaşan engelli bir adam, karşısına çıkan bir şahısla tartışmaya başlamıştı. Küfürleşmenin yaşanması üzerine şahsı, bedensel engelli adama tokat atmıştı. Adamı tartaklayarak darp etmeye devam eden şahsı, orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırmıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis geldiği ve tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenilmişti.

Yaşanan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tekerlekli sandalyeli adamın, yanında bulunan arkadaşıyla birlikte çevredeki insanların üstüne sandalyeyi sürüp rahatsızlık verdiği belirlendi. Olay günü görevliye sandalye ile çarptığı ve yumruk attığı öğrenildi. Ayrıca engelli şahsın "paramı aldın" diyerek temizlik görevlisine iftira attığı belirtildi. Polisler ekipleri olay yerine geldiğinde ise birbirlerinden şikayetçi olmadıkları ve barışıp ayrıldıkları belirtildi.