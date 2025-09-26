Haberler

Kağıthane'de Basım ve Koli Bandı Deposunda Yangın

Güncelleme:
Kağıthane'de bir basım ve koli bandı deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik mücadelesi ile kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Kağıthane'de gece saatlerinde basım ve koli bandı deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken atölye alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı.

Yangın, 04.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta yer alan içerik sağlayıcısı bir yayın kuruluşuna ait 5 katlı binanın giriş katında yer alan basım ve koli bandı deposunda henüz bilinmeyen sebeple yangın başladı. Rüzgarın ve bin metrekare deponun içerisinde yer alan malzemelerin de etkisiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerde olmak üzere pek çok itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yoğun dumanın sokağı kapladığı yangını, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına aldı. Ekipler yangını kontrol altına almak için binanın dört bir yanından alev alev yanan binaya müdahale etti. Bunun için binanın kepenkleri ve pencereleri de kesilerek kapalı alandaki alevlere su ve köpükle müdahale edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Yangın tamamen söndürülürken binada hasar meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yetkililer yangına ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
