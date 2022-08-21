İstanbul'da asker eğlencesinde yolu kapatan trafik magandaları kamerada

Dakikalarca trafiği durduran şahıslar camdan sarkarak kendilerince eğlendi

İSTANBUL - Kağıthane'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup maganda, dakikalarca yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inerek kendilerince eğlenen grup ardından araçlarına binerek camlardan sarktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında asker eğlencesi adı altında bir araya gelen grup, araçlarına binerek cadde üzerinde konvoy yaptı. Bir süre ilçenin sokaklarında dolaşan grup, cadde üzerine geldiklerinde araçları durdurdu. Grup ardından araçlarından inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Dakikalarca trafiği kapatan grup daha sonra araçlarına binerek konvoya devam etti. Konvoydaki bazı gençlerin camlardan sarkması ise yürekleri ağza getirdi. Yaşananlar kameralara yansıdı.