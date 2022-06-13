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Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı

Kağıthane'de 4 katlı binan çatısı alev alev yandı.

Kağıthane'de 4 katlı binan çatısı alev alev yandı. Yan apartmanda oturan vatandaşlar çatıya çıkarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek yan binaya da sıçradı. Bu sırada binanın çatısına çıkan vatandaşlar alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Vatandaşları sokağa döken yangın, dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kağıthane İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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