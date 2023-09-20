Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan adam bıçaklanarak öldürüldü

Kağıthane'de akli dengesi yerinde olmayan ve çöplerden kağıt toplayan Hikmet Aydoğan'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Hikmet Aydoğan'ın öldürülmeden bir gün önce çöp toplarken tartışıp gözlüğünü kırdığı 72 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

KAĞITHANE'de akli dengesi yerinde olmayan ve çöplerden kağıt toplayan Hikmet Aydoğan(64)'ın bıçaklayarak öldürülmesiyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Hikmet Aydoğan'ın öldürülmeden bir gün önce çöp toplarken tartışıp gözlüğünü kırdığı 72 yaşındaki bir kadın da bulunuyor.

Kağıthane, Talatpaşa Mahallesinde 10 Temmuz'da meydana gelen olayda Hikmet Aydoğan sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olay günü Hikmet Aydoğan'ı bir kişinin bir süre takip ettiği ardından yanına yaklaşarak hiçbir şey söylemeden bıçakladığı görüldü. Şüphelinin daha sonra yanına gelen motosikletli bir kişinin arkasına binerek olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Hikmet Aydoğan'ın akli dengesinin yerinde olmadığını, ağabeyi ile birlikte yaşadığını ve çöplerden kağıt toplayarak geçindiğini belirledi. Hikmet Aydoğan'ın cinayet olayından bir gün önce çöplerden kağıt toplarken aynı mahallede yaşayan 72 yaşındaki Ayşe O. ile tartıştığını ve onu iterek gözlüğünün kırılıp hafif şekilde yaralanmasına neden olduğu belirlendi.

Yapılan soruşturma sonucu olayı gerçekleştiren kişinin M.A.K.(17), onun kaçmasına yardım eden kişinin ise Tamer Ç.(48) olduğu belirlendi. Şüphelileri yakalamak için dün Kağıthane ve Eyüpsultan'da tespit edilen 4 adrese baskın yapıldı. Baskında M A.K., Tamer Ç. ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Ayşe O. gözaltına alındı. Yaşı küçük olan M.A.K., çocuk şube müdürlüğüne gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler Tamer Ç. ile Ayşe O. asayiş şube müdürlüğünden, M.A.K. ise çocuk şube müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.