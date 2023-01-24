Kağıthane'de 15 yaşındaki çocuğu darbeden sanığa 9 ay hapis

KAĞITHANE'de 2 yıl önce fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin 8 aydan 3 yıl 6 aya kadar değişen hapis istemiyle iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

KAĞITHANE'de 2 yıl önce fabrikada çalışan 15 yaşındaki çocuğa işyerinde dayak atılması ve bu anların kameraya kaydedilmesine ilişkin 8 aydan 3 yıl 6 aya kadar değişen hapis istemiyle iki sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, çocuğu darbeden sanık Yücel Bayır'a "Beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak şekilde canavarca hisle kasten basit yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Dayak olayını kameraya alan Bayram Samet Karadağ hakkında ise aynı suçtan beraat kararı verildi.

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve daha önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki E. Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel Bayır tarafından darbedilmesi, darp anlarının Bayram Samet Karadağ tarafından cep telefonuyla kayda alınmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca jet hızla iddianame hazırlanmıştı. Çocuğun dayak yediği anlara ilişkin görüntüler kamuoyunda infial yaratmıştı. Dayak olayıyla ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan iki sanığın yargılandığı davada bugün karar çıktı. İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Yücel Bayır ve Bayram Samet Karadağ katılmadı. Mağdur E.Y. de duruşmada hazır bulundu.

ŞİKAYETÇİ AVUKATI: "ŞİKAYETİMİZ DEVAM EDİYOR"

SANIK AVUKATI: "KASTEN DARBETMEDİ, EĞLENCE AMACIYLA ÇEKİLDİ"

BİR SANIĞA BERAAT

DARBEDEN SANIĞA CEZA

OLAYIN GEÇMİŞİ

Görüntü dökümü:

-Baba Ayhan Y. ve E.Y. görüntüleri