Kağıt toplayıcısı, bebek arabasını çek çek arabasına koyup götürdü

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çek çek arabası ile kağıt toplayan şahsın, apartman girişindeki bebek arabasını çek çek arabasına koyup götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat'ta kağıt başta olmak üzere hurda toplayanların sayısı her geçen gün artarken, son günlerde hurdacılık yapan bazı kişilerin karıştığı hırsızlık olaylarında da artış gözleniyor. Birçok mahallede rögar kapaklarını çalarak satan hurda toplayıcılar, önlerine çıkan para edebilecek her şeyi alıp götürmeye başladı. Milli Egemenlik Mahallesi Güneylioğlu Caddesi'nde de iddiaya göre, bebek arabasını alıp kağıt topladığı çek çek arabasına koyup götüren ve vatandaşın evinin balkon demirinde dayalı açılıp kapanabilir sandalyeleri alıp götüren kadın hurdacı güvenlik kameralarına takıldı. Dün öğle saatlerinde bebek arabasını yerinde bulamayan Adem Akbulut isimli vatandaş, güvenlik kamerasını izleyince vakit geçirmeden Şelale Polis Merkezine giderek şikayette bulundu.

"Güvenlik kamerası göremediği için bulamadık"

15 gün önce oğlunun bisikletinin de çalındığını belirten Akbulut, "Dün öğle saatlerinde bebek arabasını yerinde göremeyince güvenlik kamerasından kontrol ettim. Akşam 20.30 sıralarında gelen hurda toplayıcısı, apartmanımızın girişine kadar gelerek bebek arabasını alıp hurda topladığı çek çek arabasına koyup hızla uzaklaşıyor. Görüntüleri izleyince hemen gidip şikayette bulundum. Son günlerde hırsızlık olayları sık yaşanır oldu. Bu hurdacılara bir önlem almak gerekiyor. 15 gün kadar önce de oğlumun bisikleti çalındı. Ancak güvenlik kamerasının görmeyeceği bir yerden girip çıkıldığı için görüntü bulamadık" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa