Kağıt toplayıcısı ailenin 18 yaşındaki kızları bir anda ortadan kayboldu - Haberler

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Kağıt toplayıcısı ailenin 18 yaşındaki kızları bir anda ortadan kayboldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Afyonkarahisar'da geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan ailenin 18 yaşındaki kızları dün bir anda ortadan kayboldu.

Afyonkarahisar'da geçimlerini kağıt toplayarak sağlayan ailenin 18 yaşındaki kızları dün bir anda ortadan kayboldu. Gözüyaşlı baba "Bakkala gidiyorum' diyerek evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen kızlarının bulunması için polise başvururken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise inceleme başlattı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 18 yaşındaki Damla Narlı, annesinden 5 TL alarak evden 'Bakkala gidiyorum' diye çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Telefonlarına da ulaşılamayan Damla'nın babası Serdar Narlı, "Kızım evden annesinden 5 TL alarak 'Bakkala gidiyorum' diye çıkmış ve bir daha haber alamadık. Telefonuna da ulaşamıyorum. Başına bir iş mi geldi bilmiyorum. Kızımın ölüsünü yada dirisinin bulunmasını istiyorum. Kağıt topluyordu ve hiçbir arkadaşı yoktu. Kimseden şüphelenemiyoruz. Görenlerin ve duyanların buran önce haber vermesini istiyoruz" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

(Hayati Kanat - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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