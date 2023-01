Kağıt toplayıcı kılığına girip klima ve motorunu böyle çaldılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir iş yerine giren kağıt toplayıcı kılığına giren 2 hırsız, klimayı ve motorunu 3 dakikada çalıp kaçtı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 470. Sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı görünümlü 2 hırsız, 5 gün önce sabaha karşı 04: 38 sularında iş yerinin depo bölümüne girerek 3 dakikada klimayı ve motorunu çaldı. Çek çek aracına katarak kayıplara karışan hırsızlar an be an güvenlik kamerasına yakalandı. Olayla ilgili hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.