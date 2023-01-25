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Kağıt toplayıcı kılığına girip klima ve motorunu böyle çaldılar

3. Sayfa Haberleri

Kağıt toplayıcı kılığına girip klima ve motorunu böyle çaldılar Diyarbakır'da bir iş yerine giren kağıt toplayıcı kılığına giren 2 hırsız, klimayı ve motorunu 3 dakikada çalıp kaçtı.

Kağıt toplayıcı kılığına girip klima ve motorunu böyle çaldılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir iş yerine giren kağıt toplayıcı kılığına giren 2 hırsız, klimayı ve motorunu 3 dakikada çalıp kaçtı.

Olay, merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 470. Sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcı görünümlü 2 hırsız, 5 gün önce sabaha karşı 04: 38 sularında iş yerinin depo bölümüne girerek 3 dakikada klimayı ve motorunu çaldı. Çek çek aracına katarak kayıplara karışan hırsızlar an be an güvenlik kamerasına yakalandı. Olayla ilgili hırsızların yakalanması için güvenlik güçlerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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