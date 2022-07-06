Kağıt toplama aracındaki kartonlar alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kağıt toplama aracındaki kartonlar alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kağıt toplama aracındaki kartonlar alev alev yandı Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alan kağıt toplama aracındaki yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.

Kağıt toplama aracındaki kartonlar alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, seyir halinde olduğu esnada alev alan kağıt toplama aracındaki yangını söndürmek için vatandaşlar seferber oldu.

Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan çöp konteynırlarından kağıt toplayan yabancı uyruklu şahsın kağıt toplama aracında aniden yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı aracın kasa kısmında bulunan kartonların alev aldığını fark eden vatandaşlar yangını söndürmek için seferber oldu. Vatandaşlar aracın zarar görmemesi için aracı devirerek yanan kartonları cadde ortasına boşalttı. Yanan kartonlar çevredeki esnaflar tarafından yangın söndürme tüpleri ve kovalarla taşınan suyla söndürüldü. Meydana gelen olay, cep telefonları kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title