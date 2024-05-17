Kağıt gibi ezilen tırdan yara almadan kurtuldu

BOLU - TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde önünde giden tırın dorsesine çarpan tır kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tırın dorsesine, aynı istikamette giden Feyzullah E. yönetimindeki 06 DHR 187 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle kereste yüklü dorseye çarpan tır kağıt gibi ezildi. Meydana gelen kazada tır sürücüsü Feyzullah E. hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde tır sürücüsünün kazada yara almadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.