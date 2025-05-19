Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü

Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın Büyümeden Söndürüldü
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Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası maddi zarar meydana geldi ve olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Kağıt fabrikasında yangın çıktı büyümeden söndürüldü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kağıt fabrikasında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası'nda çıktı. Fabrikanın açık alandaki kağıt balyalarında çıkan yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RUKİYE ULUBEY - 3.Sayfa
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