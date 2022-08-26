Kafeye giren hırsız sadaka kutusu çaldı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye havalandırma penceresinde giren hırsız, sadaka kutusu ile kasadaki bozuk paraları çaldı. Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan bir işletmeye havalandırma penceresinde giren hırsız, sadaka kutusu ile kasadaki bozuk paraları çaldı. Hırsızın rahat tavırları pes dedirtti. Edinilen bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi Çelebi Mehmet Sokak üzerinde faaliyet gösteren Çınar Fırın Kafe'ye gece geç saatlerde hırsız girdi. Arkada bulunan havalandırma penceresinden giren hırsız önce kafe içerisinde tur attı. Güvenlik kameralarına rahat tavırlarıyla yakalanan hırsız daha sonra kasaya yönlendi. Kasayı kırarak açan hırsız içindeki bozuk paraları çaldı. Akabinde sadaka kutusunu da çalan hırsız aynı şekilde kafeden çıkarak gözden kayboldu. Sabah iş yerini açan işletmeci, kasanın açıldığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Durumu fark eden işletmeci, polis ekiplerine haber verdi. Hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çelebi İnegöl Çınar Bursa 3. Sayfa Haberler

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