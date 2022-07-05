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Son Dakika | Kafeteryada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Kafeteryada çıkan yangın büyümeden söndürüldü Bolu'da kafeteryada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Kafeteryada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BOLU - Bolu'da kafeteryada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Caddesi Börekçiler Sokak'ta bulunan bir kafeteryanın aspiratöründe yaşanan arıza sebebiyle yangın çıktı. Aspiratörden alevlerin çıktığını gören iş yeri sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi neticesinde büyümeden söndürüldü. Yangın sebebiyle kafeteryada maddi hasar meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - 3. Sayfa

İtfaiye Bolu 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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