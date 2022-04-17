Kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu - Haberler

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Kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

Samsun'da bir kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan H.K. (56) hastanelik oldu. Burnu kırılan ve darp sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan H.K., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kredi kartı bilgisine ulaşan G.K. adlı kadının bilgisi dışında bir başka hesaba 5 bin 700 lira para gönderdiğini söyleyen H.K., "Ben paramı geri isteyince G.K. beni para verme vaadiyle kafeteryaya çağırdı. Yanında 3 erkek şahıs vardı ve bana tuzak kurmuşlar. 3 kişi bana saldırarak hastanelik etti. Hepsinden şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

Kafeteryada 3 kişinin saldırısına uğrayan şahıs hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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