Kafeterya üzerinde bulunan binanın balkonu çöktü Olay anında kafeteryanın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçtiANTALYA Alanya'da turistlerin yoğun olarak gittiği restoran ve kafeteryaların bulunduğu binanın ikinci katının balkonu çöktü, çöken balkon birinci katın balkonun da çökmesine...

Kafeterya üzerinde bulunan binanın balkonu çöktü

Olay anında kafeteryanın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçti

ANTALYA Alanya'da turistlerin yoğun olarak gittiği restoran ve kafeteryaların bulunduğu binanın ikinci katının balkonu çöktü, çöken balkon birinci katın balkonun da çökmesine neden oldu. Kopan parçalar ise kafeteryanın tentesinin üzerin düştü. Olay anında kafeteryanın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçildi.

Olay, saat 16.15 sıralarında Güller Pınar Mahallesi açık alın sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 2'inci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; bilinmeyen bir nedenle çöken balkontdan düşen parçalar önce 1'inci katın balkonun çökmesine neden oldu ardından da aşağıda bulunan kafeteryanın tentesinin ve masalarının üzerine düştü. Olay sonrasında kafeteryaya ait tüm masalar kullanılamaz hale geldi. Diğer taraftan olay anında kafeteryanın boş olması muhtemel bir facianın önüne geçildi. İhbarın ardından olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi. Düşen parçalar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.