Kafes operasyonunda Nevşehir'de 2 kişi gözaltına alındı
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Türkiye'de 56 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda Nevşehir'de de 2 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'de 56 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda Nevşehir'de de 2 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik 'Kafes' operasyonu çerçevesinde 56 ilde operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyon düzenlenen iller arasında yer alan Nevşehir'de de 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NEVŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa