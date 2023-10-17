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Kafes operasyonunda Nevşehir'de 2 kişi gözaltına alındı

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3. Sayfa Haberleri

Türkiye'de 56 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda Nevşehir'de de 2 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'de 56 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonunda Nevşehir'de de 2 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik 'Kafes' operasyonu çerçevesinde 56 ilde operasyon düzenlediğini açıkladı. Operasyon düzenlenen iller arasında yer alan Nevşehir'de de 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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