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Kafes operasyonunda 15 kişi daha adliyede

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3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes' operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edilirken, dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27'ye yükseldi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes' operasyonunda 15 kişi adliyeye sevk edilirken, dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27'ye yükseldi.

Tekirdağ merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes Operasyonları" çerçevesinde "Bulutlar Çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ merkezli 8 ilde düzenlenen 'Kafes Operasyonları'nda gözaltına alınan 15 kişi daha adliyeye sevk edildi.

Dünden bu yana adliyeye sevk edilen şüphelilerin sayısı 27 oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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