KAFES-42 Operasyonu'nda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen KAFES-42 operasyonunda 12 örgüt üyesi şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan Gökdemir'in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul'da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan 'KAFES-42'operasyonunda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu suç örgütünün; talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, sözde 'tahsilat' adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, silahla adam yaraladıkları ve uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıklarının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 12 örgüt üyesi şüphelisinin yakalandığı operasyonlar sonucu ise AK-47 Piyade Tüfeği, M-16 Piyade Tüfeği ve Glock marka 9 mm tabancanın ele geçirildiğini açıkladı.