Üye Girişi
Haberler

Kafes-33 Operasyonu: Çete Üyelerinin Silahlı Saldırıları Kamerada

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İstanbul merkezli yapılan Kafes-33 operasyonuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çete üyelerinin alacak verecek meselesi sebebiyle 2 kuyumcuyu kurşunlattıkları tespit edildi. Operasyon sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri de bulunuyor.

Kafes-33 Operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Çete üyelerinin silahlı saldırıları kamerada

Soruşturma kapsamında yakalanan çete üyelerinin, alacak verecek meselesi sebebiyle 2 kuyumcuyu kurşunlattıkları tespit edildi

İSTANBUL - İstanbul merkezli 4 ilde yapılan ve haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüphelinin gözaltına alındığı "Kafes-33" operasyonuyla ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı. Çete üyelerinin 2 işyerine gerçekleştirdiği silahlı saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, söz konusu operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah sosyal medya hesabından duyurmuş, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-33 operasyonlarında bir organize suç örgütünün çökertildiğini ve 9 şüphelinin gözaltına alındığını açıklamıştı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, İstanbul'da faaliyet gösteren 2 kuyumcusunun farklı tarihlerde kurşunlanması ve İstanbul Mardin Dernekleri Federasyonunca Atatürk Havalimanı fuar alanında düzenlenen Mardin Tanıtım Günleri'nde bir kişinin düzenlenen silahlı saldırıda yaralanması üzerine geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı çıkar amaçlı organize suç ağının üyelerinin söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği saptandı.

Yapılan araştırmalarda şüpheli Yüksel K.'nin, alacağı olduğu Göksel Kaya'dan alacağını çete elebaşı Ahmet Söylemez'e devrettiğini ve onun da yüksek miktarlarda para talep ettiği, bu nedenle iş yerlerinin kurşunlandığı tespit edildi. Tehditler sonrası Mardin Tanıtım Günleri'nde yaralanan Nedim Kaya'nın da yaşanan bu anlaşmazlıktan kaynaklanan husumet nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

İşyerlerine saldırı güvenlik kameralarına yansıdı

Emniyet güçlerince yapılan teknik ve fiziki takibin tamamlamasının ardından bu sabah erken saatlerde İstanbul başta olmak üzere Ankara, Diyarbakır ve Mersin'de düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı dahil 9 şüpheli yakalandı. Bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan alacak verecek meselesine dayalı saldırı olayları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen iki farklı güvenlik kamera görüntülerinden birinde tek başına bir kişi, işyerine yönelik silahla ateş açıyor. Diğer bir görüntüde ise motosikletle olay yerine gelen 2 kişi, aynı sokakta bulunan bir işyerine yine silahla rastgele ateş açarak olay yerinden uzaklaşıyor. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı İstanbul Mardin Güvenlik Diyarbakır Güvenlik Kamerası İstanbul Soruşturma Gözaltı Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Şubat hangi burç? Kova burcu özellikleri nelerdir? Kuruluş Osman full HD bölüm izle! Kuruluş Osman 146. bölüm full HD izleme linki! Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Yerel seçimler ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Yalı Çapkını son bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını fragmanı nereden izlenir? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2024 ne zaman? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? Zara ve İlker Görgülü sevgili mi? BAŞAKŞEHİR – 68 AKSARAY BLD. CANLI: Amedspor – 68 Aksaray Bld. maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor 68 Aksaray Bld. canlı yayın linki! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? 2024 MSÜ başvuru ücreti ne kadar? MSÜ geç başvuru günü ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki! Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı hangi kanalda, saat kaçta? Amedspor - 68 Aksaray Bld. maçı nereden izlenir? Şeyla Halis kimdir, kaç yaşında? Cennet Mahallesi Menekşe kim, son hali nasıl? Kızılcık Şerbeti 49. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 49. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Kilise saldırganları yakalandı mı? Sarıyer Santa Maria Kilise saldırısında olay nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title