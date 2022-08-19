Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafenin fritözü alev aldı, ekipler harekete geçti

Kafenin fritözü alev aldı, ekipler harekete geçti

3. Sayfa Haberleri

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafenin mutfağındaki fritözün alev alması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kafenin mutfağındaki fritözün alev alması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Çark Caddesi Şal Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir kafenin mutfağındaki fritözün alev alması neticesinde yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, küçük çapta çıkan yangını söndürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Sakarya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title