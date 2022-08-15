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Kafeler arasında 'Kaldırıma masa koydun' kavgası

Kafeler arasında 'Kaldırıma masa koydun' kavgası

Zeytinburnu'nda aynı cadde üzerinde bulunan iki kafe çalışanları arasında 'kaldırıma masa koydun' nedeniyle kavga çıktı.

Zeytinburnu'nda aynı cadde üzerinde bulunan iki kafe çalışanları arasında 'kaldırıma masa koydun' nedeniyle kavga çıktı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu 58. Bulvar üzerinde yaşandı. İddiaya göre, bulvar üzerinde bulunan iki kafenin çalışanları 'kaldırıma masa koydun' diyerek tartışmaya başladı. Çalışanlar arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık savaş alanına döndü. Kavgada taraflar kaldırıma koyduğu masa ve sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Taburelerin havada uçuştuğu kavgada çok sayıda kişi darp sonucu yaralanırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti. Polis ekipleri tarafları biber gazı sıkarak dağıtmaya çalıştı. Polisin uzun uğraşları sonucunda taraflar dağılırken, olaya karışan bazı şahıslar sokak aralarına kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytinburnu kavga 3. Sayfa Haberler

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