Haber : Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi

 - Güncelleme:
Kafede taşkınlık çıkaran alkollü şahıslar bekçilere mukavemet gösterdi

Kocaeli'de kafede taşkınlık çıkaran 2 şahsa bekçi ekipleri müdahale etti.

Kocaeli'de kafede taşkınlık çıkaran 2 şahsa bekçi ekipleri müdahale etti. Bekçilere mukavemet gösteren şahıslar gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen 2 şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kafede taşkınlık çıkardı. İhbarla olay yerine bekçi ekipleri sevk edildi. Bekçilere üstlerini aratmamak için mukavemet gösteren C.Y. (39) ve Ş.D. (36) zorluk çıkardı. Şahıslar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title