Kafede korkutan yangın Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir kafede çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Van'ın Çaldıran ilçesindeki bir kafede çıkan yangın maddi hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki bir kafede meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Bayram nedeniyle kapalı olan kafedeki yangın kısa sürede söndürülürken, çıkış sebebiyle ilgili incelemeye başlatıldı. - VAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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