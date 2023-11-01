Kafede Çanta Hırsızlığı

Olay, Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Selçuk Yakar çay içmek için kafeye geldi. Çantasını masada bırakan Yakar, kafenin ikinci katındaki tuvalete çıktı. Bu sırada yan masadaki çantayı gözüne kestiren kadın, çantasını Yakar'ın çantasının yanına bıraktıktan sonra hesabı ödemek için kasaya gitti. Ardından masaya yönelen kadın, kendi çantasıyla masadaki diğer çantayı da alarak hızla kafeden çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çantasının masada olmadığını fark eden Selçuk Yakar ise, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kafenin kameralarını inceleyen ekipler, çantayı çalan kadını yakalamak için çalışma başlattı.