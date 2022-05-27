Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı - Haberler

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Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kafatası bulunan alanda aramalar sürerken, insan kıyafetlerine rastlanıldı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası bulması üzerine bölgede ekipler tarafından başlatılan çalışmada insan kıyafetlerine rastlanıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası bulması üzerine bölgede ekipler tarafından başlatılan çalışmada insan kıyafetlerine rastlanıldı.

Kürtün'ün Üçtaş köyü İmat Kıranı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide ot toplayan köylüler insan kafatası ve kemikler buldu. Köylüler jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler kafatası ve kemiklerin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdürürken, bölgede insan kıyafetlerine rastlanıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - GÜMÜŞHANE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gümüşhane, 3. Sayfa, Haberler

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